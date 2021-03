Meteo: graduale attenuazione della nuvolosità

A Torino oggi, venerdì 19 marzo, cieli molto nuvolosi al mattino con graduale attenuazione della nuvolosità. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 845m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una circolazione di bassa pressione in approfondimento sul Tirreno favorisce un blando peggioramento del tempo, con nubi diffuse e deboli precipitazioni confinate però sul Piemonte occidentale e occasionalmente sulla Liguria di Ponente. Quota neve in calo fino in collina, attorno ai 600-700m. Ventilazione vivace da Est in Valpadana, da Nord sulla Liguria. Aria fredda e mar ligure mosso al largo.