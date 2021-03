Covid: focolaio carcere Asti, avviata vaccinazione detenuti

Nel carcere di Asti, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio con 44 positivi al Covid, 36 detenuti e 8 agenti, è partita la vaccinazione. A renderlo noto è la garante astigiana delle persone detenute, Paola Ferlauto. "E' il primo carcere del Piemonte dove vengono somministrate le dosi: 150 detenuti riceveranno AstraZeneca, 18 dovranno fare Pfizer per loro patologie pregresse, 13 dovranno essere vaccinati in ambiente protetto. In 48 hanno rifiutato". Questa mattina la garante dei detenuti ha effettuato un giro nella sezione che ospita i positivi, anche grazie alla sua figura di infermiera del Sisp dell'Asl Cn2. Con lei i dirigenti sanitari. "Ad alcuni dei detenuti con patologie pregresse - ha spiegato Ferlauto - è stato somministrato antibiotico e la situazione è assolutamente sotto controllo".