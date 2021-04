Quant'è Fico Fassino

Dicono che… Piero Fassino segua con grande attenzione la partita in corso tra Pd e M5s sulle Comunali d’autunno. Ma se per Torino si starebbe prodigando per far incoronare il suo ex assessore, Stefano Lo Russo, alla testa del centrosinistra “classico”, il Lungo vedrebbe con grande favore l’ipotesi dell’alleanza giallorossa a Napoli. Il motivo di questa apparente contraddizione è presto detto: qualora il candidato sindaco del capoluogo campano fosse, come sembra, Roberto Fico si libererebbe la poltrona più alla di Montecitorio, quella di presidente della Camera. Rivestire la terza carica dello Stato sarebbe per l’ex ragazzo di via Chiesa della Salute il coronamento della lunga e brillante carriera e, perché no, l’avamposto ideale per tentare l’assolto al Colle, sogno mai del tutto sopito e accantonato.