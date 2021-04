Trasporti: Gabusi, nuovo passo collegamento Torino-aeroporto

"In un periodo difficile, questa è una giornata di festa. Celebriamo il lavoro di molto tempo, che sarà pronto nel gennaio 2023, quando l'aeroporto di Caselle sarà collegato ogni quarto d'ora con il centro di Torino". Così l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, in apertura dell'evento online organizzato oggi per presentare il finanziamento Rail To Air dell'Unione europea, che ha aggiunto 15 milioni al progetto del collegamento, già finanziato dalla Regione con 180 milioni. "Il Piemonte - ha sottolineato Gabusi - era un po' tagliato fuori dal collegamento fra aeroporto, centro urbano e alta velocità. Questo non per volontà della Regione, ma perché abbiamo un cantiere che terminerà a breve. La Regione ci ha investito 180 milioni di euro euro, ma oggi il focus è sul finanziamento dell'Ue: ci hanno lavorato i nostri uffici di Bruxelles e in poche ore abbiamo dovuto decidere perché il bando era in corso. Abbiamo presentato questo progetto che poi è stato dichiarato vincitore, ottenendo ulteriori 15 milioni che ci serviranno per migliorare la linea". "Questo collegamento - ha aggiunto - darà al Piemonte tante opportunità di rilancio: abbiamo deciso di siglare un patto con il Comune di Ciriè per fare attestare lì una stazione, che vediamo come leva di sviluppo per tutta l'area e le valli circostanti. C'è poi il tema di Venaria e delle città della cintura torinese, che hanno sempre avuto difficoltà di collegamento con il centro. Nella fase di cantiere abbiamo procurato qualche disagio alle persone di quei territori, ma presto saranno ripagate dalla nuova linea, dotata di materiale rotabile nuovo molto confortevole, che daremo in gestione a Trenitalia".