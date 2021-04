EMERGENZA COVID

Piemonte in arancione, ma Torino e Cuneo devono ancora aspettare

Nelle due province l'incidenza dei casi è superiore ai 250 per 100mila abitanti. Domani il punto con i dati aggiornati. Il passaggio di zona potrebbe scattare a metà settimana

Non tutto il Piemonte torna lunedì in zona arancione. Il cambio di colorazione decretato oggi dal ministero della Salute, infatti, non varrà per le province di Torino e Cuneo. Almeno fino alla valutazione dei dati che verrà fatta domani alle ore 13. Nelle due province l’incidenza dei casi – che a livello regionale è sotto i 250 casi per 100mila abitanti – resta sopra la soglia di criticità: di poco per il capoluogo, attorno ai 300 casi per la Provincia Granda. Secondo le previsioni Torino e Cuneo potrebbero rientrare in arancione a metà della settimana prossima, probabilmente nella giornata di mercoledì. Per questa ragione, negozi non alimentari, parrucchieri e tutte le altre attività commerciali resteranno ancora chiuse. Una situazione che invece non riguarda la scuola: in tutto il Piemonte, senza alcuna eccezione, da lunedì gli studenti di seconda e terza media rientreranno in classe, mentre per le superiori le lezioni in presenza riprenderanno al 50%.