Meteo: cieli molto nuvolosi con deboli piogge

A Torino oggi, giovedì 15 aprile, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 2.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 930m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: impulso freddo ed instabile transita sul nordovest. Tra notte e mattino piogge soprattutto su Piemonte e Liguria, seppur con debole intensità e a carattere sparso. Neve in calo fino a quote di collina. Miglioramento tra tardo pomeriggio e serata, ad eccezione delle zone alpine occidentali che vedranno sempre piovaschi intermittenti. Aria fredda, tramontana in rinforzo sulla Liguria centrale. Mar Ligure mosso al largo.