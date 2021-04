State Boni

Mentre l’emissario di Enrico Letta lo ha escluso dal suo giro di consultazioni in terra subalpina, il radicale Igor Boni ha preso il treno e ha bussato direttamente alla porta del Nazareno. Nelle stesse ora in cui Francesco Boccia terminava la sua missione a Torino ecco il comunicato dell’avvenuto incontro, cui ha partecipato anche il segretario di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino: “Ho ribadito quel che vado dicendo da tempo, che le primarie sono un’opportunità democratica e non un limite. Letta ha confermato in linea generale il suo favore per questo metodo di selezione dei candidati” ha affermato soddisfatto Boni. Dunque primarie sì, primarie no? La situazione in casa Pd sembra grave, ma che nessuno si azzardi a definirla seria.