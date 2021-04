Meteo: cieli coperti con deboli piogge,

A Torino oggi, mercoledì 21 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana; nubi ma senza fenomeni in serata, sono previsti 4.2 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1710m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti umide occidentali determinano una giornata più instabile su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Nuvolosità piuttosto diffusa e occasione per piogge sparse, più frequenti sui settori montuosi e sulla Liguria tra savonese e genovese, dove potranno assumere anche carattere di rovescio. Clima fresco. Venti deboli in prevalenza, moderati tra sudest e nordest sulla Liguria. Mar Ligure poco mosso o localmente mosso.