Compagnia San Paolo: 4 milioni per la cultura, 2 nuovi bandi

La Fondazione Compagnia di San Paolo lancia due nuovi bandi per offrire a Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nuove opportunità per la ripartenza della cultura con un sostegno di oltre 4 milioni di euro nel 2021. "Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale sono le strade che la Fondazione ha scelto di intraprendere per rispondere alla complessità del presente: anche per la cultura si impone la necessità di una nuova riflessione che sappia dimostrarsi contemporanea aprendosi al confronto con prospettive complesse e innovative, a ricerche capaci di cogliere sfide e rischi culturali, a espressioni interdisciplinari e sconfinanti tra i generi e i media, a nuove funzioni e metodi". I due bandi - Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori e Art Waves. Per la creatività, dall'idea alla scena - nascono dall'attualizzazione di tre storici bandi della Compagnia di San Paolo: il bando Luoghi della cultura, il bando Performing arts e il Bando ORA!, dedicati rispettivamente al sostegno di progetti di valorizzazione dell'identità culturale dei territori, alla programmazione nelle arti performative e alle produzioni culturali. Con il bando Luoghi della cultura, la cui prima edizione risale al 2017, la Fondazione ha sostenuto negli anni 117 progetti per oltre 10 milioni di euro, mentre con il bando Performig Arts la Compagnia di San Paolo ha sostenuto 280 iniziative dal 2015 per un investimento di 10 milioni di euro circa. Il bando ORA!, dedicato alle produzioni culturali innovative, ha avuto due edizioni nel 2015 e nel 2018 sostenendo 47 progetti con oltre due milioni.