25 aprile:assessore Piemonte ringrazia Usa, polemiche social

"Anche quest'anno vorrei ringraziare gli eroi che hanno liberato l'Italia". Queste le parole, accompagnate dall'immagine di un soldato americano e dagli hashtag #25aprile #statiuniti #USA #ITALIA #liberazione, dell'assessore regionale Fabrizio Ricca su Facebook. "Ragazzi arrivati d'oltreoceano che sacrificarono le loro vite per permetterci di uscire dalla guerra. Grazie Stati Uniti!", scrive l'esponente leghista nel post su Facebook, condiviso anche sulla pagina social della Regione Piemonte, così come gli altri post di diversi esponenti dell'amministrazione regionale che celebrano la festa della Liberazione. Un post, quello dell'assessore, che non manca di suscitare commenti critici da parte di molti utenti social.