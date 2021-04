Compagnia San Paolo: Profumo, in 5 anni erogati oltre 863 milioni

Il consiglio generale della Compagnia Di San Paolo, principale azionista di Intesa Sanpaolo, ha approvato all'unanimità il bilancio 2020 chiuso con proventi totali netti per 174,9 milioni, in calo rispetto all'esercizio precedente a causa della mancata distribuzione dei dividendi della banca e un avanzo di gestione di 156,4 milioni. Il valore del portafoglio al 31 dicembre 2020 e' pari a 6,7 miliardi, mentre le erogazioni deliberate ammontano a 168,4 milioni di euro, in linea con l'anno precedente e portano a 863,2 milioni il totale del quinquennio 2016-2020. "I dati di bilancio che presentiamo sono soddisfacenti: le risorse erogate nel 2020 sono state in linea con quelle degli anni passati nonostante la pandemia Covid-19: questo è il ruolo di una grande fondazione filantropica, agente di sviluppo sostenibile e investitore di lungo periodo, quale è la Compagnia di San Paolo" sottolinea il presidente Francesco Profumo. "Il 2020 è stato l'anno in cui la Fondazione ha mobilitato il maggior numero di risorse erogative degli ultimi 10 anni: accanto agli stanziamenti a valere sul conto economico, abbiamo utilizzato in modo programmato e sostenibile il Fondo di stabilizzazione per le erogazioni e liberato una serie di accantonamenti a valore sugli anni precedenti, che, sommati, superano ampiamente l'importo di 168,4 milioni di euro." spiega il segretario generale, Alberto Anfossi. "Nonostante il contesto particolarmente difficile e la volatilità dei mercati, nel 2020 il conto economico della Compagnia di San Paolo ha registrato proventi significativi, seppur in misura ridotta rispetto agli anni precedenti".