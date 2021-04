Il ritorno dei comunisti

I comunisti tornano in via Chiesa della Salute. A distanza di oltre trent’anni, da quando nel 1987 l’allora federazione del Pci guidata dal segretario Giorgio Ardito abbandonò i cinque piani dello stabile che per vent’anni fu il Cremlino torinese, uno dei suoi eredi, il Pc di Marco Rizzo piazza il proprio quartier generale nella popolare arteria di Borgo Vittoria. Ovviamente non al mitico civico 47, da tempo trasformato in alloggi e locali commerciali, bensì al numero 132 tra un supermarket e un negozio di pompe funebri. Inaugurazione domani, 1° maggio alla presenza del compagno Kojak (la testa più lucida dei comunisti sopravvissuti) e di Giusi Greta Di Cristina candidata sindaco per la falce e martello.