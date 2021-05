'Ndrangheta: arresti e perquisizioni in Italia e Germania

Raffica di arresti e perquisizioni in Italia e Germania nell'ambito dell'operazione "Platinum- Dia". Il blitz, coordinato dalla Dda di Torino, ha portato in carcere diversi affiliati alla "locale" di 'ndrangheta di Volpiano, comune del Torinese, considerata dagli inquirenti "terminale economico della famiglia Agresta di Platì, nel Reggino, oltre che di esponenti della famiglia Giorgi, detti "Boviciani", di San Luca, sempre in provincia di Reggio Calabria. Sono tutti accusati di aver traffico internazionale di droga tra il Piemonte, la Calabria, la Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza. Sono anche in corso numerosi sequestri preventivi di quote aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali e altri beni dal valore di diversi milioni di euro. I sigilli, tra l'altro, sono scattati su 5 società che operano nel settore della ristorazione, tra cui la torrefazione "Caffè Millechicchi" e il bar "VIP'S" di Torino e una rivendita tabacchi di Volpiano. Sequestrate dalla Dia anche le società "G.P. Immobiliare", "General Costruzione" e altre imprese con sede nel capoluogo piemontese.