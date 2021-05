Mattioli reale

Dicono che… Licia Mattioli presto planerà sul trono della reggia di Venaria. A richiamarla in servizio, praticamente al termine dell’anno sabbatico che la stessa ex vicepresidente di Confindustria e Compagnia di San Paolo si era imposto dopo la battaglia campale di viale dell’Astronomia, è la Regione che con il cambio di maggioranza avrebbe deciso di dare il ben servito a Paola Zini. In particolare, il governatore Alberto Cirio pare faccia grande affidamento sulle qualità manageriali e, soprattutto, sulle solide relazioni romane della Mattioli per ridare slancio e lustro al consorzio che gestisce le residenze sabaude.