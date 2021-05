Lega di Mirafiori

Dicono che… nonostante i giudizi positivi sul suo operato, presto Bernardino Chiaia potrebbe essere invitato a lasciare la guida di Tne, la società che si occupa di riconvertire le aree industriali dismesse, a partire da Mirafiori. Il professore del Politecnico è riuscito a mettere in sesto una situazione sull’orlo del fallimento, avviando un’accorta gestione dei conti e un corposo piano di rilancio, ma è stato nominato dal precedente governo regionale, ragione per cui Fabrizio Ricca pare ne abbia chiesto la sostituzione. Nella testa dell’assessore leghista alle Partecipate ci sarebbe il nome di Marco Galimberti, attuale direttore del distretto dell’aerospazio piemontese con trascorsi da portaborse di politici di centrodestra. Sottolineando le sue origini verbanesi e, soprattutto, legami con molti esponenti della Lega novarese, l’entourage di Ricca pare voglia accreditare l’ipotetica nomina di Galimberti come frutto di un’intesa tra le due anime “geografiche” del partito. Chissà.