Bando Compagnia, una platea di 42.500 enti Terzi Settore

La platea a cui si rivolge il bando della Compagnia di San Paolo è molto ampia. Sono oltre 42.500 le istituzioni non profit presenti n Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, secondo il Report Istat su struttura e profili del settore non profit, pubblicato il 9 ottobre 2020 con dati riferiti al 2018, gli ultimi disponibili. Hanno complessivamente quasi 100.000 dipendenti. In Piemonte sono 30.090 con 74.114 dipendenti, in Valle d'Aosta 1.410 con 1.775 dipendenti, in Liguria 11.165 con 22.477 dipendenti. Le istituzioni non profit che presentano un incremento più elevato nel 2018 rispetto all'anno precedente sono quelle attive nei settori della tutela dei diritti e attività politica (+9,9%), dell'assistenza sociale e protezione civile (+4,1%), della filantropia e promozione del volontariato (+3,9%) e delle relazioni sindacali e rappresentanza interessi (+3,7%).