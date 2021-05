Agitazione a TeleCirio

Dicono che… le acque in via Verdi siano sempre più agitate e il caporedattore della sede Rai piemontese Tarcisio Mazzeo faccia fatica a reggere il timone. Tempi duri a TeleCirio, come qualche maligno ha soprannominato il nuovo corso non particolarmente ostile al governatore e al resto del centrodestra. Dopo il voto di sfiducia subìto, pare proprio che Mazzeo non abbia nessuna intenzione di abbandonare la nave e stia cercando in ogni modo sponde (tra Roma e Torino) per poter rimanere al comando. E mentre i suoi colleghi dichiarano lo stato di agitazione e minacciano nuove forme di protesta (dal ritiro delle firme allo sciopero) lui avrebbe trovato un alleato proprio nell’ex capo della Stampa Subalpina, il sindacato dei giornalisti piemontesi, proprio quello Stefano Tallia che aspira da tempo a diventare presidente dell’Ordine.