Compagnia San Paolo e Innovation Center per sviluppo startup

Startup Genome, Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Fondazione Compagnia di San Paolo collaboreranno per accelerare ulteriormente la crescita dell'ecosistema di startup di Torino. Le organizzazioni lavoreranno a stretto contatto per sostenere l'ecosistema delle startup in rapida crescita di Torino. Startup Genome è la principale organizzazione di ricerca e consulenza politica dei governi e delle istituzioni private impegnate a far progredire i loro ecosistemi di startup. Il Rapporto globale sull'ecosistema delle startup (GSER) di Startup Genome, la ricerca più completa e più letta al mondo sulle startup, nella prossima edizione includerà quelle di Torino e alcune delle più importanti startup della città. "La nostra Fondazione ha la missione di rendere Torino un hub internazionale per gli innovatori. Questa nuova partnership con Startup Genome è fondamentale per posizionare Torino nella mappa globale degli ecosistemi di startup, in linea con la nostra ambizione di attrarre nuovi investimenti, capitale umano di eccellenza e iniziative imprenditoriali che possano stabilirsi e prosperare nella nostra regione" commenta Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.