CENTRODESTRA

Toti: Cambiamo pure in Piemonte

Il governatore della Liguria valica l'Appennino e incontra i comitati del suo partito. Da Torino parte il tour regionale per rafforzare i ranghi. A fare gli oneri di casa il senatore Berutti e i recenti "acquisti" Napoli e Ruffino. Primo banco di prova le elezioni comunali

“Tornare a incontrarsi di persona è un passo importante, abituati da tempo alle restrizioni dovute alla pandemia”. Con il suo Cambiamo, il governatore ligure Giovanni Toti cambia anche la modalità di rapporto con l’elettorato (acquisito e potenziale), tornando dopo mesi di videoconferenze agli incontri reali, in presenza come ormai si dice. E per farlo sceglie il Piemonte, regione vicina geograficamente e politicamente, ma anche territorio rivelatosi prodigo di parlamentari nei confronti della formazione politica dell’ex consigliere politico di Silvio Berlusconi.

Dopo il senatore Massimo Berutti, tra i primi a livello nazionale, ad aderire, è arrivata non molto tempo fa anche la coppia politica (ex) azzurra di Giaveno, ovvero Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino. Quando il presidente della Liguria lasciò Forza Italia si parlò con insistenza di un possibile eguale percorso da parte di Alberto Cirio, legato da antica e consolidata amicizia maturata ai tempi dell’Europarlamento con il suo omologo d’Oltreappennino. Non sarebbe accaduto, ma i rapporti tra i due sono sempre molto stretti, come lo testimoniano le ultime iniziative in fatto di campagna vaccinale tra Piemonte e Liguria.

Ma quella di sabato prossimo a Torino e poi in altre città del Piemonte, per Toti non sarà solo una visita istituzionale (ll'accordo sulle vaccinazioni nei luoghi di villeggiatura) ma anche politica, dando il via a un tour nelle varie regioni. Toti incontrerà i comitati piemontesi del partito, “ovviamente rispettando tutte le regole previste e – annuncia una nota –sarà un’occasione importante di confronto con iscritti e simpatizzanti per fare il punto su progetti e idee per il Paese e i per i nostri territori”. A partire dagli appuntamenti amministrativi che, come a Torino, vede Cambiamo impegnata a sostegno del candidato di centrodestra Paolo Damilano, probabilmente con la candidatura di esponenti del movimento nella lista Torino Bellissima. Per il governatore ligure sarà “un bel modo per ripartire dopo i mesi difficili che tutti abbiamo dovuto affrontare. Incontrarsi a Torino è un’ottima possibilità per condividere progetti di due territori così vicini come la Liguria e il Piemonte in previsione soprattutto di un ritorno alla normalità per i nostri cittadini e tutte le nostre attività economiche e turistiche”. Della visita come di un “segnale di vicinanza e attenzione al nostro coordinamento e ai territori”, parla il senatore tortonese Berutti, che accompagnerà Toti, dopo l’incontro torinese previsto a Torino alle 10 e 30 al teatro Alfa di via Casalborgone, a una serie di ulteriori incontri sul territorio piemontese.