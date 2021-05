VERSO IL VOTO

Mihajlovic sponsor di Damilano

L'aspirante sindaco di Torino del centrodestra incassa gli endorsement del governatore ligure Toti e del tecnico serbo. "Un mio amico", dice l'allenatore del Bologna (ed ex del Toro) bevendo un sorso di acqua dell'imprenditore

Certo c’è Giovanni Toti, oggi a Torino, che lo definisce il candidato “perfetto”, ma soprattutto Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che lo conobbe ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Toro, a fare il tifo per lui. È un sabato di endorsement di peso per Paolo Damilano, l’aspirante sindaco “civico” che il centrodestra schiera alle comunali del capoluogo piemontese.

“Ho detto che questa è l'acqua del mio amico? Il futuro sindaco di Torino. Forse, lo spero...”. Questa la battuta, pronunciata all’improvviso nel bel mezzo della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus, dal mister dei rossoblù Mihajlovic. Il tecnico serbo ha mostrato ai giornalisti una bottiglietta d’acqua della marca Valmora, che appartiene al gruppo Damilano. Una “discesa in campo” nella politica nostrana, sempre per i colori della destra, non inusuale quella di Mihajlovic: già durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna aveva espresso il suo sostegno per la candidata leghista Lucia Borgonzoni, poi sconfitta da Stefano Bonaccini.

Damilano “incarna perfettamente la figura di candidato che noi cerchiamo, è un uomo di successo e pieno di passione per le cose che fa, un raggio di sole in un momento in cui, a forza di screditare la politica, è difficile trovare buoni candidati”, ha spiegato il presidente della Regione Liguria Toti, intervenendo al Teatro Astra di Torino ad un’assemblea del movimento politico Cambiamo! da lui fondato. “Lo appoggeremo con convinzione, o inserendo i nostri uomini nella sua lista Torino bellissima, o con un’altra lista, visto che è possibile ne nascano una o due in suo appoggio – ha proseguito l’ex consigliere politico di Berlusconi –.Damilano è un ottimo candidato, come lo è Catello Maresca per Napoli, vengono il primo dall’imprenditoria, il secondo dalla giustizia. Come centro moderato noi stiamo cercando di dare voce alla società civile e a tutte quelle persone che hanno bisogno di nuovi riferimenti in questo non facile panorama politico italiano”.

Damilano “è la persona giusta al momento giusto. Con lui sindaco si può davvero pensare ad un rilancio di questa città così bistrattata – ha fatto eco al governatore ligure il senatore e coordinatore regionale di Cambiamo!, Massimo Berutti –. È un imprenditore di successo e con idee chiare e con la voglia di mettersi in gioco. Non è facile oggi percepire tanta passione in quello che si fa”. Il parlamentare tortonese è ottimista: “I sondaggi sul centrodestra circa le intenzioni di voto a Torino e in generale in Italia sono ed è un bene che si stia lavorando ad un’unità di intenti. Un elemento importante per la vittoria”. Con Berutti oggi a fare gli onori di casa per accogliere Toti, c’erano anche i deputati Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino.