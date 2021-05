Meteo: graduale attenuazione della nuvolosità

A Torino oggi, domenica 30 maggio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 11.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2901m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: nella prima parte del giorno ancora molta nuvolosità e qualche pioggia specie su zone alpine, settori piemontesi meridionali e occasionalmente in Liguria. Nel corso del pomeriggio graduali e progressive schiarite fino a cieli per lo più poco o parzialmente nuvolosi in pianura. Ancora qualche piovasco in serata sui rilievi alpini occidentali. Ventilazione vivace orientale in Valpadana, rinforzi da Nord sulla Liguria. Clima più fresco.