Meteo: cieli nuvolosi al mattino, graduale attenuazione nella giornata

A Torino oggi, mercoledì 2 giugno, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3063m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il Nord Ovest verrà lambito da aria più umida che darà luogo a nuvolosità irregolare in transito con qualche locale piovasco specie tra Piemonte occidentale e Liguria di Ponente, soprattutto nella prima parte del giorno. Parziali e graduali schiarite dal pomeriggio. Ventilazione debole, in Liguria mare poco mosso.