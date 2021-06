Bombe carta nella notte ad Asti, probabile "avvertimento"

Due bombe carta sono esplose la notte scorsa nelle vicinanze di una villetta ad Asti. Gli ordigni rudimentali erano stati collocati nei pressi di due porte d'accesso dell'abitazione. Al momento dell'esplosione in casa non era presente nessuno. Il proprietario della villetta, di etnia sinti, era con la propria famiglia al mare da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Asti con i Vigili del Fuoco che, dai primissimi accertamenti, non hanno rinvenuto alcun innesco o sostanza esplodente. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini per risalire ai movimenti registrati in zona nelle ore a cavallo del fatto che, viste le modalità, sembrerebbe un avvertimento studiato proprio nel momento in cui l'abitazione era disabitata.