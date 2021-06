Ma dove SiAmo?

Dicono che… se nel centrosinistra le primarie non hanno fermato (anzi) la guerra per bande in corso ormai da mesi, anche nel fronte opposto il clima non è proprio sereno. Oggetto di una diatriba che addirittura minaccia di trascinarsi nelle aule dei tribunali la paternità del claim SiAmo Torino, che è il nome della lista civica d’ispirazione liberale che cinque anni orsono candidò a sindaco Guglielmo Del Pero e che attualmente s’è avvicinata non poco al centrodestra. Ma SiAmo Torino è anche lo slogan usato dalla Lega per la campagna di affissioni partita nei giorni scorsi, indispettendo non poco gli “originali” che avvertono: “Copiare non porta fortuna” e poi minacciano: “Stiamo valutando le azioni da intraprendere per tutelare al meglio la nostra identità”. E così anche dalle parti di Paolo Damilano, dove finora è sembrato regnare il sereno, il clima rischia di surriscaldarsi per con le prime scaramucce.