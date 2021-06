Meteo: giornata dal caldo intenso

A Torino oggi, sabato 19 giugno, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4404m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l'anticiclone si rinforza ulteriormente determinando una giornata dal caldo intenso. Cieli velati su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, con al più isolati piovaschi pomeridiani sulle vette alpine, specie tra VCO e VDA. Afa ben presente ovunque, sia in Val Padana che sulla Liguria. Valori termici nell'ordine dei 33-34°C per quanto riguarda le massime sulla pianura piemontese, intorno ai 27-29°C sulla riviera ligure.