Aiop alla Granda

Dicono che... tra i problemi nel rapporto tra la sanità privata e chi ha il governo di quella pubblica, spesso oggetto di toste trattative ai piani alti di corso Regina con questa come con le precedenti amministrazioni regionali, non figuri neppure di sfuggita la scelta su dove celebrare l’assemblea annuale dell’Aiop, la principale associazione che riunisce i gruppi proprietari di cliniche e centri di diagnostica.

Con un governatore di Alba e un assessore alla Sanità di Santo Stefano Belbo, Giancarlo Perla, da anni alla presidenza regionale dell’associazione, avrebbe potuto avere dubbi su dove celebrarne l’assemblea annuale? Per discutere dell’anno più difficile lasciato alle spalle, di quello in corso in cui l’apporto della sanità privata sul fronte Covid resta importante, ma anche per un brindisi alla conclusione della trattativa sul contratto 2021 Aiop ha scelto la Granda. Gli imprenditori della sanità si troveranno, venerdì 16 luglio, al Castello di Verduno. Attesi ospiti, Alberto Cirio e Luigi Icardi. Nel loro feudo.