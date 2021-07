Gigafactory: Saracco, Torino collaborerà con Termoli

"Collaboreremo con Termoli, porteremo alla Gigafactory formazione e competenze di Torino e del Politecnico". Lo ha detto il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, a margine della presentazione del Polo nazionale della mobilità sostenibile a Mirafiori. È stata una scelta in un certo senso inevitabile. La fabbrica di Termoli avrebbe progressivamente ridotto la produzione di motori perché si sta andando verso l'elettrico. In più ci sono gli aiuti specifici per il Mezzogiorno, superiori ai nostri. Noi però offriamo conoscenze, competenze e questo è un valore aggiunto, in futuro farà la differenze"; ha spiegato Saracco.