Trasporti: assessore Gabusi, opere minori sono strategiche

"Il viceministro Bellanova è interprete importante sulle scelte del suo ministero perché sa sporcarsi le mani. A casa nostra c'è molto lavoro da fare. La riforma del Codice degli Appalti è importante, ma questo Paese non può permettersi di non decidere, a livello regionale abbiamo pensato con lungimiranza, ad un piano di opere minori che diventano strategiche come la tangenziale sud-ovest di Asti". Così l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, al convegno sul Pnnr nei trasporti organizzato da Italia Viva di Asti che vede la presenza della viceministra Bellanova. "Gli amministratori locali devono prendersi responsabilità - dice il sindaco di Asti, Maurizio Rasero -, servono dei tempi, ma la gente non lo capisce. Il Pnrr sta dimostrando che questo paese ha abbandonato settori strategici che oggi sono fondamentali. Ci serve un governo forte che ci aiuti". Il presidente della Provincia di Asti, anche presidente dell'Unione Province del Piemonte, ha rimarcato che "le province hanno la consapevolezza di essere centrali. Non voglio fare il sindacalista del territorio, ma siamo convinti di poter fare con le risorse che arriveranno il meglio. L'ossatura del Paese deve avere professionalità adeguate e gli Enti locali devono avere personale qualificato".