VERSO IL VOTO

È deciso: si vota il 3 ottobre

Il frutto della mediazione tra i partiti della maggioranza di Draghi. Liste sotto l'ombrellone per i partiti che dovranno consegnare tutti i documenti entro il 4 settembre. Ora la campagna elettorale accelera

Il compromesso ormai è a un passo. Le elezioni amministrative si svolgeranno il 3 e 4 ottobre con i ballottaggi fissati due settimane più tardi. Questo dovrebbe essere l’esito dell’ultima mediazione tra chi come il Partito democratico (e molti sindaci) avrebbe voluto anticipare a settembre per evitare di aprire le urne nel pieno di una possibile nuova ondata Covid e chi invece, a partire dalla Lega, propendeva per il 10 ottobre, evitando così di dover compilare le liste a ferragosto, sotto l'ombrellone. Con le elezioni nella prima domenica di ottobre la presentazione delle liste sarà fissata il 4 settembre.

Una decisione che giocoforza imprime un'ulteriore accelerazione alla campagna elettorale. A Torino i candidati sindaco di centrosinistra e centrodestra sono ancora alle prese con gli ultimi ritocchi all'interno delle rispettive coalizioni. Sei le liste in campo al fianco di Stefano Lo Russo (Moderati, Pd, Lista Civica, Torino Domani, Sinistra Ecologista e Articolo 1-Psi) ancora in definizione la situazione dalle parti di Paolo Damilano che oltre a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Torino Bellissima dovrebbe poter contare su altre due liste civiche: Sì Tav Sì Lavoro dell'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino e una liberaldemocratica animalata dai fuoriusciti del centrosinistra oltre a schegge moderate del centrodestra. Al fianco della grillina Valentina Sganga ci saranno invece Movimento 5 stelle e Verdi.