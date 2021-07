Green pass: medico in piazza, Aou avvia procedimento

L'Azienda Ospedaliera Universitaria (Aou) Maggiore della Carità di Novara ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Pier Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive finito al centro delle polemiche per aver preso parte alla manifestazione no pass di sabato scorso ad Alessandria. Al termine dell'istruttoria - i tempi sono di 120 giorni massimi - verrà deciso se proscioglierlo o comminargli una sanzione. Nei giorni scorsi il medico si è difeso sostenendo di essere capitato per caso al corteo e di essere intervenuto per portare ai manifestanti gli elementi della comunità scientifica.