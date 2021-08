Compagna Castelli

Dicono che… forse riscoprendo la sua giovanile militanza a sinistra, Laura Castelli sia oggi l’esponente grillino più disponibile al dialogo con il Pd. Persino durante il periodo di duri scontri parlamentari (e di piazza) sulla Tav la viceministro ha tenuto aperto un canale di confronto con l’allora partito di opposizione, arrivando a prendere parte a incontri “segreti” con i vertici di Telt. Così come non è un mistero il suo impegno, assieme alla sindaca Chiara Appendino, per dar vita a Torino a un’alleanza giallorossa a sostegno della candidatura a sindaco del rettore del Politecnico Guido Saracco. Per questo non stupisce vederla ora tra i big invitati alla Festa nazionale dell’Unità a Bologna, dove il prossimo 3 settembre illustrerà i contenuti del Pnrr. Suma bin ciapà.