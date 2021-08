Covid: in Piemonte 262 casi, tasso all'1,9%

Sono 262, oggi, i nuovi casi di Covid registrati in Piemonte. La quota è dell'1,9% rispetto ai 14.013 tamponi diagnostici processati (9.157 antigenici). Dopo il -3 di ieri, aumento nel numero di ricoverati in terapia intensiva, ora 11 (+2) mentre scende a 137 (-5 rispetto a ieri) il dato degli altri reparti. Nessun decesso anche oggi, +312 i guariti, le persone in isolamento domiciliare sono 3.311.