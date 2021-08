Mautino meravigliao

Dicono che… come l’araba fenice il Cacao potrebbe risorgere dalle sue ceneri. Il locale del Valentino, per anni uno dei santuari della movida cittadina, finito al centro della cosiddetta guerra delle discoteche e poi definitivamente chiuso e smantellato per gravi irregolarità, avrebbe qualche chance di tornare agli antichi fasti con una nuova amministrazione. “Potrebbero esserci buone possibilità… speruma”, è l’auspicio formulato sui social dallo storico proprietario, Claudio Barulli, che sembra confidare molto su Paolo Damilano e soprattutto su un candidato che conosce piuttosto bene: Alessandro Mautino, presidente dell’Epat di Torino e suo ex cognato che del Cacao è stato per un certo periodo gestore e amministratore. L’ex marito di Tatiana, in corsa per uno scranno in Sala Rossa, in caso di vittoria del centrodestra pare abbia già opzionato la poltrona attualmente occupata da Alberto Sacco, quella di assessore al Commercio.