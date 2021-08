Torino: M5s e Verdi, chiusa lista presidenti Circoscrizioni

"Mentre centrosinistra e centrodestra litigano ancora sulla spartizione delle poltrone, la coalizione di forze politiche a mio sostegno ha già scelto gli 8 candidati alla carica di presidente di Circoscrizione". Ad annunciarlo la candidata sindaca di M5S-Verdi Torino Valentina Sganga. I 5 Stelle, che candidano Federico Varacalli per la circoscrizione 4, Luigi Martina per la 5, Valter Cangelli per la 6, Francesco Lauria per la 7 e Raffaella Pasquali per la 8 hanno scelto, spiega Sganga, "persone che hanno già lavorato per le circoscrizioni in questi cinque anni, come consiglieri o come storici attivisti di quartiere, con l'obiettivo di garantire l'esperienza e la continuità di chi già conosce il territorio e le istanze dei quartieri più periferici". Due, "in segno di solidità della coalizione" dice Sganga, le presidenze espressione di Europa Verde, Tiziana Mossa per la 1 e Loredana Loffredo per la 3. A loro si aggiunge Juri Bossuto per la Circoscrizione 2," a suggello di una coalizione realmente ecologista e progressista", osserva Sganga che si dice "certa che, insieme, sapremo fare un buon lavoro per accogliere le molteplici sollecitazioni provenienti dall'organo di rappresentanza più vicino ai cittadini".