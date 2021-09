Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa

A Torino oggi, sabato 4 settembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3511m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata per lo più stabile e soleggiata sulla Valpadana e Liguria, mentre in montagna - specie aree alpine - formazione di qualche rovescio temporalesco durante le ore pomeridiane-serali. Clima tardo estivo tipico, con valori massimi sui 27-29°C in Valpadana. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso.