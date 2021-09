Azz...olina

Dicono che… l’ex ministro Lucia Azzolina abbia tampinato Giuseppe Conte sin dal suo approdo in Piemonte. Una marcatura a uomo che nella nomenclatura grillina molti hanno interpretato, malignando non poco, come un mal celato tentativo di accreditarsi per un posto nella nuova squadra dell’ex premier, anche a costo di fare lo sgambetto a Chiara Appendino. Dalla questione nomine, però, l'azzecarbugli del popolo si è voluto tenere volutamente alla larga come ribadito anche ad alcuni curiosi candidati che l’hanno sollecitato sull’argomento, sulla terrazza del Mercato alimentare di Porta Palazzo: “Ne parleremo dopo le elezioni” ha tagliato corto.