Transfughi à la carte

Dicono che... nei giorni in cui l’ex sindaco di Alessandria Piercarlo Fabbio, sostituito da Davide Buzzi Langhi alla segreteria cittadina di Forza Italia per decisione del coordinatore regionale Paolo Zangrillo, tira le fila dei sei consiglieri usciti per protesta dal partito, uno dei suoi uomini più fedeli (e potenti), come l’ex presidente di Amag, la multiutility alessandrina, Lorenzo Repetto sia tornato in pista. Proprio alcune nomine nella galassia della holding che gestisce acqua, gas e altri servizi sono al centro delle richieste dei fuoriusciti da Forza Italia dopo la destituzione di Fabbio. Chissà di cosa parlava Repetto, attovagliato in un ristorante cittadino con l’attuale presidente di Amag Paolo Arrobbio? Ah saperlo…