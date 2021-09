Beghin non garantisce

Dicono che… nonostante ce l’abbia messa tutta per trovarsi un compagno nessuno dei big pentastellati abbia accettato di correre in tandem con Tiziana Beghin nella conta interna per la scelta dei tre garanti del nuovo Movimento 5 stelle. Così l’europarlamentare alessandrina, che alla prova delle preferenze si è sempre rivelata particolarmente brillante, centrando per due volte consecutive il seggio a Bruxelles, questa volta si è ritrovata a competere da sola, senza poter sfruttare il regolamento che consentiva la doppia preferenza di genere, ed è finita in fondo alla classifica nella speciale votazione online che si è celebrata ieri. A essere eletti nel nuovo Comitato di Garanzia sono stati Virginia Raggi (prima eletta con 22.289 voti), Roberto Fico (11.949) e Luigi Di Maio (11.748).