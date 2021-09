Ticket

Dicono che… continui a circolare, soprattutto tra le alte sfere dei commercialisti della città, il nome di Claudia Porchietto quale possibile vicesindaco nell’ipotetica giunta di Paolo Damilano. Avere una loro collega nei gangli vitali della futura amministrazione non può che inorgoglire il fior fiore dei professionisti torinesi i quali – dal presidente dell’Ordine Luca Asvisio a Massimo Boidi – non perdono occasione per tessere elogi alla deputata di Forza Italia. Dovranno però rassegnarsi, giacché né l’aspirante sindaco né la stessa Porchietto sembrano avvalorare tale ipotesi.