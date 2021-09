Comunali: FdI, Lamorgese riferisca su regole comizi a Torino

"Il ministro dell'Interno riferisca al Palamento sulla gestione dei comizi elettorali di FdI e di Giorgia Meloni, con riferimento alle proposte di restrizioni applicate a Torino in vista del comizio del 23 settembre". Lo ha chiesto nell'Aula della Camera Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia. "Abbiamo proposto di fare sedere le persone al comizio per garantire il distanziamento ed è assurdo che si impongano delle regole e restrizioni che se la gente stesse in piedi invece non ci sarebbero. E' un eccesso di zelo di qualche funzionario o è una indicazione specifica del Viminale relativo al comizio della leader del partito che sta raccogliendo le firme per le dimissioni di Lamorgese?", conclude.