Mondovì verso laurea in Tecnologie per industria manifatturiera

Rispondere alle esigenze, anche quelle più specifiche, del tessuto imprenditoriale cuneese e contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici del territorio, accrescendo la competitività industriale e la qualità formativa dei giovani: è con questi obiettivi che la Confindustria di Cuneo e il Politecnico di Torino hanno avviato una collaborazione per attivare un nuovo corso di laurea professionalizzante nella sede universitaria di Mondovì. Riguarderà le "Tecnologie per l'industria manifatturiera" e fornirà competenze specifiche per lavorare nell'ambito della meccatronica e dell'agroindustria, applicando i paradigmi dell'Industria 4.0. Secondo il cronoprogramma, potrebbe essere inserito nel piano di studi dell'Ateneo torinese già dall'anno accademico 2025-2026. "L'obiettivo primario è la formazione di laureati tecnici ad alto profilo professionale, che trovino immediato inserimento in pmi, grandi aziende manifatturiere, studi professionali - dichiara la vicerettrice per le politiche territoriali, nazionali ed europee del Politecnico di Torino, Mariachiara Zanetti -. I laureati avranno la capacità di operare scelte consapevoli rispetto alle moderne tecnologie produttive, sapendole peraltro utilizzare e gestire in vari contesti imprenditoriali, sempre nel rispetto di basilari principi di sostenibilità". "Il percorso formativo al quale stiamo lavorando - aggiunge il referente del rettore per i rapporti con la sede periferica di Mondovì, Paolo Fino - è suddiviso in tre aree di apprendimento: una preparazione di base, con fondamenti di fisica, matematica e informatica, una preparazione ad ampio spettro sull'ingegneria industriale e dell'informazione e una preparazione tecnica, legata a un'esperienza applicativa". In prima linea nell'organizzazione dell'iniziativa ci sono, tra gli altri, la direttrice generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, e il Comune di Mondovì, con il sindaco, Luca Robaldo insieme alla consigliera delegata Laura Barello.