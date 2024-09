Mario Conte riconfermato presidente di Anci Veneto

Mario Conte è stato riconfermato, all'unanimità, presidente di Anci Veneto nell'assemblea regionale congressuale dei 506 soci svoltasi a Treviso. Il nuovo Consiglio di Anci Veneto conta 68 componenti, mentre il Direttivo si compone di 18 amministratori locali ed entrambi gli organismi resteranno in carica per 5 anni. Sono poi 37 i Delegati veneti all'Assemblea Nazionale Anci e 5 i componenti nominati al Consiglio Nazionale Anci che parteciperanno dell' assemblea annuale congressuale di Anci Nazionale, in programma dal 20 al 22 novembre a Torino, dove si eleggerà il nuovo presidente. "Le sfide da affrontare- ha detto Conte, tra l'altro sindaco di Treviso - sono tante, dal dissesto idrogeologico, con la messa in sicurezza del territorio che deve diventare una priorità, al tema dei tagli alla spesa corrente, che non possono portare a privare i cittadini di servizi. Dalle politiche ambientali da applicare in maniera omogenea su territori sempre più ampi alla promozione di progetti su area vasta per intercettare fondi europei e finanziamenti". "Il lavoro che stiamo portando avanti - ha osservato Roberto Pella, presidente di Anci nazionale - ci sta rendendo protagonisti nell'affrontare le sfide globali attuali. Nell'ultimo incontro avuto con il ministro Giorgetti abbiamo avuto la rassicurazione che il comparto degli enti locali sarà escluso dai vincoli e dalle imposizioni stringenti che l'Europa ci pone". "Sono certo - ha aggiunto Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio Regionale Veneto - che continueremo sulla strada tracciata e che il rapporto proficuo tra Regione e Comuni rimarrà immutato".