Intel: Giorgetti, Mirafiori adatta a investimento di quel tipo

Nelle prossime settimane arriveremo "allaccordo finale: prima di tutto dobbiamo vincere come Italia e poi, all'interno del Paese, la competizione è su dati geografici ma anche soprattutto sulle competenze e sulla capacita' di offrire competenze per il futuro. Per questo motivo ho proposto la candidatura di Torino, e in particolare Mirafiori, perché ritengo che qui ci siano talenti, capacità, intelligenze, innovazione assolutamente adatte per un investimento di quel tipo". A dirlo, a proposito della scelta del sito che dovrà ospitare la futura fabbrica di microchip di Intel, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti al termine della visita al Competence Center del Politecnico di Torino. "Vedremo come va a finire perché un investimento di questo tipo cambia completamente la prospettiva futura dell'area che sarà individuata - prosegue Giorgetti -. Noi ci siamo messi in concorrenza internazionale con la Germania e la Francia per questo investimento che vuole fare Intel. Ci sono diverse localizzazioni che sono state valutate dalla struttura che c'è a Palazzo Chigi".