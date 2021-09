Damilano: non so nulla di frattura Salvini-Giorgetti

Una frattura tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti? A questo proposito il candidato di centrodestra Paolo Damilano, a margine di un incontro col sindaco di Genova Marco Bucci, dice: "Io non so assolutamente nulla di questa dinamica all'interno della Lega". E aggiunge: "Sono talmente impegnato nella mia campagna che non ho neanche tempo di leggere i giornali. Detto questo tra di noi c'è grande unità". Alla domanda se crede che una divisione interna ad uno dei partiti che lo appoggia possa danneggiare la sua campagna, ribadisce: "Al momento io non conosco nessun tipo di problematica. Quello che so è che tutti partiti e tutte le liste che mi sostengono stanno lavorando in un'unica direzione".