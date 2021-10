FIANCO DESTR

"Con la fine del grillismo la competenza torna un valore"

L'analisi del governatore Cirio dopo le elezioni amministrative. Secondo il presidente del Piemonte la figura di Draghi è stata centrale in questo processo e Forza Italia "ha un grande futuro di fronte a sé" (o alle spalle?)

“Arriviamo da una fase politica in cui il Movimento 5 stelle ha fatto in modo che il valore della competenza venisse messo completamente ai margini” ma “con Mario Draghi alla guida del nostro Paese il valore della competenza ritorna, e anche il valore della moderazione, del dialogo”. Insomma torna la politica. Ne è convinto il governatore Alberto Cirio che, intervenuto a RaiNews24, ha tessuto l’elogio del premier che, attraverso le azioni molto più che le parole e i proclami, sta di fatto sancendo la fine di un’epoca. “Ecco perché – ha proseguito Cirio – io vedo un grande futuro per Forza Italia e lo vedo nel centrodestra, dove correttamente ci saranno anche posizioni più radicali su certi temi che devono poi essere compensate all’interno dell’alleanza da una forza moderata di centrodestra così come siamo noi”.

“Forza Italia – ha spiegato Cirio – ha retto a momenti complicati” e ancora oggi “ha bisogno di Silvio Berlusconi in campo, ha bisogno che venga ridato valore alla competenza, alla moderazione, a uno spirito di economia liberale. Tutti valori che probabilmente sono stati offuscati dal grillismo”. “La fine del grillismo – è la chiosa di Cirio – equivale alla ripresa della possibilità che Forza Italia torni a essere interlocutore sempre più spendibile e il ritorno in campo della figura di Berlusconi, una figura di cui oggi il nostro Paese ha davvero bisogno, così come ha bisogno di Draghi, cioè di persone in grado di essere leader e non solo a livello territoriale, ma anche internazionale”.

Riguardo alla competizione elettorale sotto la Mole Cirio premette che lui lavorerà “al meglio con chiunque sarà il sindaco di Torino”. Su chi vincerà si limita a dire che “per la prima volta dopo vent’anni Torino può provare la ricetta del centrodestra. Quelle del centrosinistra le abbiamo viste per decenni, nel bene e nel male, finalmente può provare a voltare pagina”.