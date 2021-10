Le amazzoni del Cav



Dicono che… tra quanti si sono messi di traverso per evitare che Claudia Porchietto corresse in ticket con Paolo Damilano, col ruolo di vicesindaco in pectore, negli ultimi giorni prima del ballottaggio ci sia l’europarlamentare Licia Ronzulli. Tra la vestale di Arcore e la deputata infatti esiste una storica quanto reciproca antipatia e poiché la Ronzulli si considera ormai una sorta di commissario politico sulle questioni piemontesi e torinesi, quando ha saputo dell’operazione in atto ha tempestato di telefonate sia Alberto Cirio sia Paolo Zangrillo. Un’azione che ha portato a far tramontare seduta stante l’operazione, sulla quale già la Porchietto nutriva più d’una remora.