Covid: Icardi, tamponi anche a volontari sanità vaccinati

La Regione Piemonte prevede programmi di screening con tamponi anche per i volontari attivi in ambito sanitario già vaccinati contro il Covid. Lo ha chiarito l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, rispondendo questo pomeriggio in Aula a una interrogazione a risposta immediata del capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano. "I volontari che operano in prima linea - aveva sottolineato Magliano - seppur vaccinati sono esposti ad alti rischi. E' infatti ormai assodato che il vaccino non elimina del tutto il rischio di contrarre il Covid. Chiedo che la Regione abbia un occhio di riguardo per chi si spende in sostegno della sanità regionale, si tratta fra l'altro di frequente di persone non giovani". "Condivido a tal punto le richieste del consigliere Magliano - ha replicato Icardi - che noi già nel 2020 abbiamo dato indicazione ad aziende sanitarie e strutture private di predisporre programmi di sorveglianza del Covid sugli operatori sanitari con screening e tamponi. Sta alle direzioni delle aziende valutare il grado di rischio, non solo per i dipendenti ma anche per tutto il personale coinvolto. Le Asl e gli ospedali possono quindi già agire in tal senso da tempo, ma faremo un refresh - ha assicurato - dicendo ulteriormente alle aziende di procedere".