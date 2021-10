Al via SaluTo, antidoto alle fake news in sanità

Al via oggi a Torino la terza edizione di SaluTO, iniziativa di due giorni quest'anno dedicata al Covid e ai danni provocati dall'infodemia, il proliferare di informazioni - non sempre attendibili - sul virus. Nell'aula magna della Cavallerizza Reale l'inaugurazione, presenti i rettori di Università e Politecnico, Stefano Geuna e Guido Saracco, l'assessore alla Salute della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, il direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle, e il direttore della Scuola di Medicina dell'Università Umberto Ricardi. "Le novità della scienza medica - ha sottolineato Geuna - purtroppo contrastano a volte con notizie errate molto pericolose, le fake news. Un obiettivo di questi eventi è proprio quello di combattere contro queste fake: dare informazione corretta non basta, perché le notizie false riescono a sopraffare l'informazione corretta e la scienza". Saracco ha sottolineato come la pandemia possa essere affrontata come un momento di svolta per migliorare. "Le tecnologie - ha osservato - cambiano l'umanità, e il campo medico è uno dei pilastri di questo cambiamento. Ci aspettano anni fondamentali, in cui credo riusciremo a trovare il colpo di reni che senza pandemia non saremmo mai riusciti a dare. Dobbiamo ambire a rialzarci più forti di prima, e lo faremo".