Laura non c'è

Dicono che… sia stata lei stessa a stroncare sul nascere le voci di una sua nomina nella giunta comunale di Torino. Eppure, il nome di Laura Pompeo, assessore Pd alla Cultura di Moncalieri, è circolato per qualche ora come soluzione esterna ma politica per ricoprire l’analogo incarico nella squadra di Stefano Lo Russo. “Laura ha in testa solo Moncalieri – assicura chi la conosce bene – nulla potrà mai distoglierla dal suo vero obiettivo: succedere tra quattro anni a Paolo Montagna nella guida dell’amministrazione cittadina”.