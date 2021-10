Covid: in Piemonte 268 casi, 4 vittime

In Piemonte sono 268 oggi i nuovi casi di Covid comunicati dall'Unità di crisi della Regione, lo 0,4% dei 59.676 tamponi diagnostici processati (53.352 antigenici), la quota di asintomatici è del 52,2%. Quattro i decessi, dei quali uno relativo a oggi, i ricoverati in terapia intensiva sono 18 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 181(-3). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.794, i nuovi guariti 168.